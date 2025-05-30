Долар подешевшав наприкінці травня: які курси в обмінниках

Станом на ранок 30 травня середній курс продажу долара в Україні знизився на 5 копійок до 41,70 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 47,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,20 гривень, євро по 46,65 гривень.

За травень (порівняно з 30 квітня) курс долара зріс на 5 копійок, курс євро впав на 30 копійок.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,52-41,55 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 30 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5285 гривень за 1 долар (-0,0618 грн).

За місяць курс долара впав на 4 копійки. Курс стабільний протягом чотирьох місяців - з початку лютого.

Офіційний курс євро становитиме 46,8026 гривень за 1 євро (-0,2735 грн).