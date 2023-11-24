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Долар подешевшав наприкінці тижня: актуальні курси в обмінниках

Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знизився наприкінці тижня. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 24 листопада середній курс долара в Україні впав на 10 копійок до 37,65 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 40,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,15 гривні, євро по 40,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,03 -36,05 (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс долара до мінімального значення з початку жовтня, коли центробанк перейшов від фіксованого курсу до "керованої гнучкості".

Офіційний курс на 24 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0143 грн за 1 долар (-0,0532 грн).

Курс євро становитиме 39,27 гривень за 1 євро (-0,0652 грн).

Курс долара у "чорну п'ятницю"

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розпродаж у магазинах наприкінці листопада суттєво на курс долара не вплине.

За його словами, курсові позначки на готівковому ринку формуються з урахуванням курсу міжбанку з додаванням певного відсотка (у середньому 1-1,5%) до міжбанківського курсу.

Як зазначив експерт, "чорна п'ятниця", не надто вагомий приклад для "шаленого" сплеску обмінних операцій на готівковому ринку.

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