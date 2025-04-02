Долар подешевшав до мінімуму з жовтня минулого року: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 2 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 45,00 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 44,30 гривень.
Таким чином, курс долара впав до мінімуму з жовтня 2024 року, коли долар був на цьому рівні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,25-41,29 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 6 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає п'ятий день поспіль.
Офіційний курс на 2 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,373 гривень за 1 долар (-0,0498 грн).
Офіційний курс євро становитиме 44,6084 гривень за 1 євро (-0,2194 грн).
Статистика НБУ свідчить про зниження попиту на готівкову валюту.
За даними НБУ, населення України в березні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,625 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,345 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 720 млн доларів.
Обсяг чистої купівлі впав на 24,9% порівняно з лютим.