Долар подешевшав до мінімуму з жовтня минулого року: які курси в обмінниках

Станом на ранок 2 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 45,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 44,30 гривень.

Таким чином, курс долара впав до мінімуму з жовтня 2024 року, коли долар був на цьому рівні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,25-41,29 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 6 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає п'ятий день поспіль.

Офіційний курс на 2 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,373 гривень за 1 долар (-0,0498 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,6084 гривень за 1 євро (-0,2194 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить про зниження попиту на готівкову валюту.

За даними НБУ, населення України в березні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,625 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,345 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 720 млн доларів.

Обсяг чистої купівлі впав на 24,9% порівняно з лютим.