Долар подешевшав, євро вперше перевищив позначку 47 гривень

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову оновила історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 15 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3153 гривень за 1 долар (-0,0726 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,0271 гривень за 1 євро (+0,1118 грн). Попередній максимум було встановлено 14 квітня - 46,9153 гривень за євро.
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 4155 гривень, курс євро зріс до 47,1 гривень.
Курс долара на міжнародному ринку падає, оскільки довіра інвесторів до світової резервної валюти залишається під питанням після серії заяв президента США Дональда Трампа, пов'язаних з тарифами.
Євро стабілізувався 14 квітня на рівні 1,1359, коливаючись поблизу трирічного максимуму. "Я думаю, ми могли б побачити євро на рівні 1,20 долара десь до кінця липня, початку серпня", - сказав аналітик ринку IG Тоні Сікамор.
Зростаюча нервозність серед інвесторів з приводу володіння американськими активами змусила декого з них позбутися цих позицій і перевести гроші на інші ринки, включно з Європою, що сприяло зростанню євро.