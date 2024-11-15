Долар подешевшав, євро прискорив падіння: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Курс євро знижується швидше через падіння на міжнародних ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 15 листопада середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 44,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 43,40 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 15 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2446 грн за 1 долар (-0,0967 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,4677 гривень за 1 євро (-0,4822 грн).

Обвал євро

Перемога Дональда Трампа на виборах у США призвела до обвалу курсу євро до долара.

Євро впав до річного мінімуму, оскільки Трамп загрожує підвищенням тарифів, що може завдати нового удару по економіці єврозони.

Банкіри не виключать, що курс євро впаде до паритету з доларом. Наразі курс знаходиться на рівні 1,05.

Падіння курсу євро робить експорт дешевшим - хороші новини для європейських автовиробників, промислових підприємств. Це особливо позитивно для Німеччини, яка тривалий час вважалася двигуном європейського експорту.