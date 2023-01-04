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Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 4 січня

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Україна, Середа 04 січня 2023 12:51
Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 4 січня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,75 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 42,75 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля - 40,00 грн (40,00 - 3 січня)
  • продаж – 40,75 грн (40,80 – 3 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,70 грн (41,80 – 3 січня),
  • продаж – 42,75 грн (42,90 – 3 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,80 грн (8,80 – 3 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 3 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 4 січня становить 38,5378 грн за євро (-0,4663 грн).

Долар подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 4 січня

Про те, чи очікувати на зміни офіційного курсу долара в 2023 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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