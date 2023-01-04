Доллар подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 4 января
В обменных пунктах Украины сегодня, 4 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5копеек до 40,75 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 42,75 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,00 грн (40,00 - 3 января)
- продажа - 40,75 грн (40,80 - 3 января) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,70 грн (41,80 - 3 января),
- продажа - 42,75 грн (42,90 - 3 января) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,80 грн (8,80 - 3 января),
- продажа - 9,25 грн (9,25 - 3 января) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 4 января составляет 38,5378 гривен за евро (-0,4663 грн).
О том, ожидать ли изменений официального курса доллара в 2023 году, читайте в материале РБК-Украина.
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