Долар почав дешевшати: у НБУ назвали причини

"Зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли гривня ревальвує. Ми зайшли в рік з показником офіційного курсу 42,02. На піку ми досягнули 42,28. Станом на сьогодні діє офіційний курс 42,03, але довідковий курс станом на 12:00 - 41,97. Тобто ми спостерігаємо ревальвацію до початку року", - сказав він.

За його словами, пропозиція валюти зростає, але НБУ залишиться активним учасником валютного ринку.

"Наше завдання залишається незмінним - згладжувати надмірні коливання. Але важливо - гривня буде коливатися в обидві сторони, не загрожуючи нашій цілі інфляції 5%", - сказав Гелетій.

Заступник голови НБУ повідомив, що у січні на попит мали вплив бюджетні видатки. "Бізнес, державні підприємства, установи мали гривню, якою розпоряджалися, і також використовували для імпорту товарів і послуг", - повідомив він.

Водночас на початку місяці через сезонний чинник пропозиція валюти була обмежена, розповів Гелітій.

"Що стосується ситуації на валютному ринку в грудні. Курс девальвував незначно, на 1,1%. І ми вважаємо, що це не загрожує нашій важливій стратегічній цілі - поверненню інфляції до цілі 5%. Власне це буде залишатися в фокусі нашої уваги", - сказав він.

Гелетій нагадав, що в грудні 2023 року курс гривні девальвував на 4,5%.