Долар пішов угору: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 42,30 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,80 гривень, євро по 43,75 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,98-42,01 грн/долар (купівля-продаж) - на 5 копійок менше порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.

Офіційний курс на 28 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9479 гривень за 1 долар (+0,0226 грн).

Офіційний курс євро складе 44,146 гривень за 1 євро (+0,2292 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають в інвесткомпанії ICU, цього тижня НБУ може отримати додаткову підтримку від експортерів, які потребуватимуть більше гривневої ліквідності для сплати податків. Тому центральний банк може продовжити зменшувати інтервенції, не допускаючи великих коливань курсу гривні.

Наразі динаміка курсу показує, що НБУ прагнутиме зберегти його неподалік від 42 грн/долар цього тижня, прогнозують аналітики.