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Долар пішов нагору: курси в обмінних пунктах на 1 серпня

Україна, Четвер 01 серпня 2024 10:26
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Долар пішов нагору: курси в обмінних пунктах на 1 серпня Фото: курс долара стабілізувався (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України відновив зростання слідом за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 1 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 45,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 44,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,10-41,14 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає вже восьмий банківський день поспіль.

Офіційний курс на 1 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0063 грн за 1 долар (-0,0228 грн). Курс євро становитиме 44,4016 гривень за 1 євро (-0,0165 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ показали зростання інтервенцій центробанку на міжбанківському валютному ринку у липні 2024 року.

НБУ у липні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,316 млрд доларів, що на 11,1% більше, ніж у червні. Обсяг інтервенцій виявився максимальним з початку року. З початку року НБУ продав на міжбанку 17,486 млрд доларів.

За допомогою інтервенцій НБУ балансує ситуацію на ринку, покриваючи структурний дефіцит валюти.

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