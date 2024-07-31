Долар дешевшає восьмий день поспіль: НБУ встановив курс на 1 серпня

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає вже восьмий банківський день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0063 грн за 1 долар (-0,0228 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,4016 гривень за 1 євро (-0,0165 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 3 копійки до 41,03-41,06 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,30 гривень.

Ситуація на ринку

Курс долара зростав упродовж липня, неодноразово оновлюючи рекорди. Максимум було досягнуто 22 липня - 41,49 грн/долар, після чого НБУ заявив, що ситуація загрожує ціновій стабільності і почав знижувати курс долара.

У результаті за липень офіційний курс виріс на 49 копійок (на 2,1%). З початку року курс зріс на 3,04 гривні, або на 8,0% (з 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року).