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Долар перейшов до зростання під кінець тижня: скільки коштує в обмінниках

Київ, П'ятниця 07 червня 2024 11:20
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Долар перейшов до зростання під кінець тижня: скільки коштує в обмінниках Фото: курс долара в обмінниках перейшов до зростання (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара в обмінних пунктах перейшов до зростання. До цього протягом тижня спостерігався тренд на зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 7 червня середній курс долара у продажу піднявся до 40,73 гривень. Порівняно з попереднім днем він додав понад 10 копійок, відреагувавши на підвищення офіційного курсу. Обмінники купують долар за 39,98 гривні.

Середній курс євро у продажу сьогодні піднявся до 44,61 гривень. У покупці середній курс становить 43,70 гривень за євро.

На міжбанку курс перебуває на позначках 40,14-40,17 гривень за долар (купівля/продаж). На цих позначках завершилися вчорашні торги.

Офіційний курс

Національний банк України напередодні підвищив офіційні курси після триденного зниження.

Курс долара на 7 червня 2024 року встановлено на рівні 40,1537 грн. за 1 долар (+0,0283 грн.). Курс євро – на позначці 43,6270 гривень за 1 євро (+0,0187 грн).

Міжнародні резерви України скоротилися

Як повідомили у Нацбанку, на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України скоротилися майже на 8% до позначки близько 39 млрд доларів. Динаміка обумовлена валютними інтервенціями НБУ для підтримки гривні та забезпечення боргових виплат.

Загалом у травні 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка факторів. У тому числі операції Нацбанку на валютному ринку, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування та погашення державного боргу.

Докладніше про те, що таке золотовалютні резерви НБУ, з чого складаються і навіщо потрібні - читайте за посиланням.

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