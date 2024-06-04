Долар перейшов до зниження: свіжі курси в обмінних пунктах

Станом на ранок 4 червня середній курс долара у продажу опустився на 2 копійки порівняно з попереднім днем - до 41,06 гривень. Купують обмінники американську валюту за 40,59 гривні.

Середній курс євро у продажу опустився до 44,73 гривень. У покупці середній курс - 44,24 гривень за євро (+0,04 гривень).

На міжбанку курс перебуває на позначках 40,43-40,48 гривень за долар (купівля/продаж). Майже на тому ж рівні завершилися вчорашні торги.

Офіційний курс на 4 червня

Напередодні Національний банк України послабив офіційний курс долара після історичного максимуму.

На 4 червня він встановлений на позначці 40,48 гривень за долар, що на п'ять копійок нижче, ніж значення на 3 червня, яке становило 40,53 гривень.

Офіційний курс євро на сьогодні - 43,89 гривень. Європейська валюта також трохи відкотилася від історичних максимумів.

Що відбувається з курсом

Ослаблення гривні спостерігається з кінця травня. Найімовірніше, воно викликане збільшенням попиту іноземну валюту, а іншими чинниками.

Як наголошують опитані РБК-Україна фінансові експерти, одним із них може бути рішення Нацбанку щодо необхідності подальшої контрольованої девальвації гривні.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що чистий попит на валюту на міжбанківському ринку знижувався на кілька мільйонів доларів. Відповідно, стрибок девальвації формували не клієнтські операції, а якісь інші - наприклад, військові.