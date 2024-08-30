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Долар падає четвертий день поспіль. НБУ встановив курс на 2 вересня

Фото: курс долара впав на 14 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0592 грн. за 1 долар (-0,1309 грн.).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,5018 гривень за 1 євро (-0,2027 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,03-41,07 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,40 гривні.

Ситуація на ринку

Курс долара протягом серпня коливався в діапазоні 41-41,35 грн/долар і, в результаті, за місяць практично не змінився - з початку серпня він був на рівні 41 грн/долар. Загалом з початку року долар подорожчав на 8,1%. На готівковому ринку курс за місяць виріс на 10 копійок.

Аналітики прогнозують помірне зростання курсу долара до кінця року – до 42-42,5 грн/долар.

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