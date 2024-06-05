ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар опустився нижче 41 гривні: скільки коштує валюта в обмінниках

Київ, Середа 05 червня 2024 11:30
UA EN RU
Долар опустився нижче 41 гривні: скільки коштує валюта в обмінниках Фото: долар в обмінниках трохи подешевшав (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Готівкову валюту продають за курсом нижче 41 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 червня середній курс долара у продажу опустився до 40,81 гривень. Це більш ніж на 20 копійок нижче порівняно з попереднім днем. В покупці курс опустився до 40,22 гривень.

Середній курс євро у продажу опустився до 44,53 гривень. У покупці середній курс опустився нижче за відмітку 44 гривні і склав 43,86 гривень за євро.

На міжбанку курс перебуває на позначках 40,14-40,18 гривень за долар (купівля/продаж). Це на 13 копійок нижче за рівень закриття попередніх торгів.

Офіційний курс на 5 червня

Напередодні Нацбанк різко послабив офіційний курс долара щодо гривні.

Офіційний курс на 5 червня 2024 року встановлено на позначці 40,2938 гривень за 1 долар (-0,1875 грн.). Зазначимо, американська валюта другий день поспіль відкочується від історичного значення 40,53 гривень, досягнутого 3 червня.

Офіційний курс євро на сьогодні - 43,7671 гривень (-0,1268 грн).

Що впливає на курси валют у червні

Як розповів РБК-Україна начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, у червні на валютний ринок тиснутиме низка факторів, міцно пов'язаних між собою.

Серед них можна назвати об'єктивне зростання інфляції; ситуацію на фронті та подолання наслідків атак на об'єкти енергетичної інфраструктури; суспільно-політичні настрої, пов'язані з війною, процесом мобілізації тощо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Обмін валют
NEWS
Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф
Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба