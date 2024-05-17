Долар опустився нижче за 40 гривень: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах знизився до 40 гривень. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 17 травня середній курс продажу долара в Україні знизився на 10 копійок до 39,90 гривень, курс євро впав на 15 копійок 43,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,30 гривні, євро по 42,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,33-39,35 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ знизив офіційний курс долара щодо гривні. Офіційний курс на 17 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4305 грн за 1 долар (-0,1466 грн).

Курс євро становитиме 42,8452 гривень за 1 євро (-0,0049 грн).

Прогнози курсу

Курс долара протягом тижня знизився як на міжбанку, так і готівковому ринку.

Проте прогнози фінансових аналітиків, банкірів та населення свідчать про очікування девальвації. Зокрема, населення чекає на підвищення курсу протягом наступних 12 місяців до 40,73 грн/долар. Фінансові аналітики прогнозують курс 41,81 грн/долар, а банкіри - 41,69 грн/долар.

У держбюджеті України на 2024 рік закладено середньорічний курс на рівні 40,7 грн/долар та 42,1 грн/долар на грудень.