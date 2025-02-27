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Долар іде вниз: обмінники оновили курси валют

Україна, Четвер 27 лютого 2025 10:00
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Долар іде вниз: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 27 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,85 гривні, курс євро впав на 10 копійок до - 44,00 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро по 43,30 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.

Офіційний курс на 27 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,639 гривень за 1 долар (-0,0968 грн).

Офіційний курс євро складе 43,6252 гривень за 1 євро (-0,1640 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у березні офіційний курс коливатиметься в діапазоні 41,8-42,4 грн/долар.

Це означає, що за підсумками першого кварталу курс долара може зрости максимум на 1%, що є цілком прийнятним і більш-менш очікуваним, додав банкір.

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