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Яким буде курс долара в березні: прогноз банкіра

Україна, Четвер 27 лютого 2025 09:03
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Яким буде курс долара в березні: прогноз банкіра Фото: курс долара очікується в діапазоні 41,8-42,4 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Наступного місяця на курсові показники впливатиме низка чинників. Курс в березні очікується в діапазоні 41,8-42,4 грн/долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір серед чинників на особливу увагу заслуговують такі:

  • Стратегія НБУ, спрямована на досягнення балансу між попитом і пропозицією (в межах дії режиму "керованої гнучкості”).
  • Монетарна політика НБУ, спрямована на подолання інфляційного тиску та зміцнення гривні (можливий черговий перегляд облікової ставки).
  • Стан економіки, розвиток основних галузей.
  • Рівень експорту та валютного виторгу, що дає можливість наповнювати міжнародні валютні резерви.
  • Перебіг війни та подолання її наслідків.
  • Зовнішньополітичні чинники: від обсягу отримуваної фінансової допомоги до пошуку дієвих рішень для припинення війни.
  • Стан суспільних настроїв.

За його словами, особливу увагу заслуговує монетарна політика НБУ. Вже 6 березня може бути ухвалене рішення залишити облікову ставку без змін (14,5%), або вкотре збільшити її для підтримки гривні та вгамування інфляції (наприклад, до 15-15,5%). І від цього можуть залежати поточні курсові зміни.

"Саме тому ми припускаємо, що у березні офіційний курс коливатиметься в діапазоні 41,8-42,4 грн/долар, що означатиме, що за підсумками першого кварталу курс долара може зрости максимум на 1%, що є цілком прийнятним та більш-менш очікуваним. Але найголовніше: валютний ринок залишатиметься міцним, завдяки ефективним діям НБУ йому не загрожуватимуть неконтрольовані курсові зміни", - констатував банкір.

Нагадаємо, минулого року курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Але у січні курс знизився до 41,82 гривень. У лютому зниження курсу продовжилося. Станом на 27 лютого офіційний курс становить 41,63 гривень.

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