Яким буде курс долара в березні: прогноз банкіра
Наступного місяця на курсові показники впливатиме низка чинників. Курс в березні очікується в діапазоні 41,8-42,4 грн/долар.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
Як зазначив банкір серед чинників на особливу увагу заслуговують такі:
- Стратегія НБУ, спрямована на досягнення балансу між попитом і пропозицією (в межах дії режиму "керованої гнучкості”).
- Монетарна політика НБУ, спрямована на подолання інфляційного тиску та зміцнення гривні (можливий черговий перегляд облікової ставки).
- Стан економіки, розвиток основних галузей.
- Рівень експорту та валютного виторгу, що дає можливість наповнювати міжнародні валютні резерви.
- Перебіг війни та подолання її наслідків.
- Зовнішньополітичні чинники: від обсягу отримуваної фінансової допомоги до пошуку дієвих рішень для припинення війни.
- Стан суспільних настроїв.
За його словами, особливу увагу заслуговує монетарна політика НБУ. Вже 6 березня може бути ухвалене рішення залишити облікову ставку без змін (14,5%), або вкотре збільшити її для підтримки гривні та вгамування інфляції (наприклад, до 15-15,5%). І від цього можуть залежати поточні курсові зміни.
"Саме тому ми припускаємо, що у березні офіційний курс коливатиметься в діапазоні 41,8-42,4 грн/долар, що означатиме, що за підсумками першого кварталу курс долара може зрости максимум на 1%, що є цілком прийнятним та більш-менш очікуваним. Але найголовніше: валютний ринок залишатиметься міцним, завдяки ефективним діям НБУ йому не загрожуватимуть неконтрольовані курсові зміни", - констатував банкір.
Нагадаємо, минулого року курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Але у січні курс знизився до 41,82 гривень. У лютому зниження курсу продовжилося. Станом на 27 лютого офіційний курс становить 41,63 гривень.