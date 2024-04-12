Долар іде вгору: обмінники оновили курси валют

На ранок 12 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 39,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 42,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,00 грн, євро по 42,20 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,30-39,32 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 12 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1676 грн за 1 долар (+0,1444 грн). Курс євро становитиме 42,019 гривень за 1 євро (-0,3426 грн).

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, протягом тижня з 8 по 14 квітня на валютному ринку можливі коливання курсу долара. Але вони не будуть надмірними та не перевищать 0,6-0,7 гривень.

Як зазначив банкір, валютний ринок працює в рамках власної "системи", оскільки курсові зміни, як у бік зростання, так і у бік зниження, вже слід вважати чимось прогнозованим та очікуваним.