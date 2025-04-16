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Долар і євро та євро подешевшали: які курси в обмінниках

Україна, Середа 16 квітня 2025 10:00
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Долар і євро та євро подешевшали: які курси в обмінниках Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 16 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 20 копійок до 41,30 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 47,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,80 гривень, євро по 46,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,15-41,18 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 16 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1753 гривень за 1 долар (-0,1400 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,6104 гривень за 1 євро (-0,4167 грн).

Прогноз курсу

Курс долара щодо євро значно знизився у квітні через торговельні війни Дональда Трампа.

Однак політика президента США може змінитися, вважає керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

За його словами, динаміка курсу долара до євро залежатиме від того, чи зможуть американці повернути довіру до своєї політики, зокрема від подальших кроків у митній війні зі світом.

"Подальші кроки передбачити важко, але можна припустити, що Трамп надалі буде більш обачним та обережним, тому навряд чи ми побачимо подальше суттєве знецінення долара", - сказав він.

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