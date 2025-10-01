Долар і євро подешевшали в обмінниках на початку місяця

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зниження. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 1 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,142 гривень за 1 долар (-0,1756 грн).

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,08-41,11 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривень, євро по 47,80 гривень.

Станом на ранок 1 жовтня середній курс продажу впав на 10 копійок до 41,45 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,80 гривень.

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про зниження попиту на валюту на безготівковому ринку. НБУ продав у вересні 2,3 млрд доларів. Це мінімальний рівень з квітня.

Обсяг продажів з початку року сягнув 26 млрд доларів. Однак він із запасом покривається міжнародною допомогою Україні, яка вже перевищила 30 млрд доларів.