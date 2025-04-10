Долар і євро підскочили в обмінниках

Станом на ранок 10 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,45 гривень, курс євро зріс на 40 копійок до 46,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривень, євро по 45,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала на 50 копійок.

Офіційний курс на 10 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2751 гривень за 1 долар (+0,1011 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,5471 гривень за 1 євро (+0,5213 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в банках України в березні 2025 року впав на 0,5% до 41,62 гривень.

За рік долар подорожчав на 6,9%. А за останні три роки (з лютого 2022 року) курс зріс на 46,1%.

Як зазначили в НБУ, у березні знизився чистий попит на готівкову валюту з боку населення на тлі поліпшення курсових очікувань.