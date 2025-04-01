Долар і євро дешевшають: які курси в обмінниках на початку квітня

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 45,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 44,40 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,33-41,37 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні на перший день квітня.

Офіційний курс на 31 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4228 гривень за 1 долар (-0,0559 грн).

Офіційний курс євро складе 44,8278 гривень за 1 євро (+0,0806 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають в інвесткомпанії ICU, дії НБУ свідчать, що регулятор прагне зберігати офіційний курс неподалік від 41,5 грн/долар навіть незважаючи на те, що відбувалося різке і значне збільшення купівлі валюти на міжбанківському ринку.

На думку аналітиків, НБУ поки що може продовжити відкладати перехід до поступового послаблення курсу гривні, демонструючи тривалу курсову стабільність.

"Крім того, передбачене меморандумом МВФ заплановане зростання міжнародної фінансової допомоги у 2025 році може дати НБУ додаткові аргументи не поспішати з ослабленням курсу гривні найближчими місяцями", - йдеться в огляді ICU.