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Долар різко подешевшав: обмінники оновили курс валют

Україна, Середа 30 серпня 2023 11:03
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Долар різко подешевшав: обмінники оновили курс валют Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує падати. Долар подешевшав до 38 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 30 серпня середній курс долара в Україні впав на 20 копійок до 38,00 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 41,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,50 гривень, євро по 40,70 гривень.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 30 серпня становить 39,516 гривень за євро (без змін).

Долар різко подешевшав: обмінники оновили курс валют

Зростання курсу долара та рішення НБУ

Нагадаємо, курс долара у середині серпня подорожчав приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень. Однак наприкінці минулого тижня курс пішов униз. Після рішення НБУ дозволити населенню купівлю безготівкових доларів курс прискорив падіння.

Національний банк України з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню. Це може спричинити зниження курсу долара на готівковому ринку до рівня 37,50 гривень.

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