Долар дорожчатиме: Goldman Sachs змінив прогноз в очікуванні рішень Трампа

Інвестбанк Goldman Sachs підвищив свої прогнози щодо курсу долара до основних світових валют. Долар дорожчатиме завдяки сильній економіці США і підвищенню Дональдом Трампом тарифів, що може уповільнити пом'якшення грошово-кредитної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми очікуємо, що долар зросте приблизно на 5% протягом наступного року на тлі введення нових тарифів і подальшого випереджального зростання США", - йдеться в замітці Goldman Sachs. При цьому стратеги не виключають і більш значного зміцнення долара.

Це було друге коригування Goldman у бік підвищення долара приблизно за два місяці, підкріплене послідовно сильним зростанням США і запланованими тарифами Дональда Трампа, які ризикують розпалити інфляцію і зірвати пом'якшення політики Федеральної резервної системи.

Оптимізм щодо долара, схоже, набере більше обертів після звіту про різке збільшення зайнятості 10 січня, який зміцнив думку про стійкий ринок праці, підвищивши перспективи валюти щодо аналогів від євро до австралійського долара.

Goldman Sachs тепер очікує, що євро впаде нижче паритету до 0,97 щодо долара за шість місяців. Цей рівень востаннє спостерігався 2022 року після того, як вторгнення Росії в Україну спровокувало енергетичну кризу в Європі та спричинило побоювання уповільнення. Раніше банк прогнозував курс 1,05.

Навіть з останнім підвищенням ставки стратеги Goldman бачать ризики подальшого зміцнення долара в майбутньому. Це може бути частково результатом можливості збереження економічної стійкості, незважаючи на більш високі тарифи і більш руйнівний вплив на економіки, чутливі до ставок.

"Хоча ми визнаємо, що учасники валютного ринку явно очікують певних змін тарифної політики, і складно виокремити рушійні чинники недавніх кроків, ми вважаємо, що попереду на нас чекає ще більше зміцнення долара", - написали вони.