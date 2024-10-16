Долар дорожчає третій день поспіль

Офіційний курс на 17 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2256 грн за 1 долар (+0,0117 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,9132 гривень за 1 євро (-0,0100 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,23-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ.

"Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу", - сказав він.

На його думку, сьогодні ринок віртуальних активів здебільшого обслуговує тіньовий оборот та схеми оптимізації.