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Долар дорожчає третій день поспіль

Фото: курс долара виріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2256 грн за 1 долар (+0,0117 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,9132 гривень за 1 євро (-0,0100 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,23-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ.

"Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу", - сказав він.

На його думку, сьогодні ринок віртуальних активів здебільшого обслуговує тіньовий оборот та схеми оптимізації.

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