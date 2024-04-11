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Долар дорожчає: свіжі курси в обмінниках

Україна, Четвер 11 квітня 2024 10:38
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Долар дорожчає: свіжі курси в обмінниках Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 39,40 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 42,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,90 грн, євро по 42,15 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,05-39,07 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 11 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,0232 грн за 1 долар (+0,0287 грн). Курс євро становитиме 42,3616 гривень за 1 євро (+0,0097 грн).

Ситуація на ринку

Як зазначив екс-глава Ради НБУ Богдан Данилишин, готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс залишаються активні інтервенції НБУ.

"Чергове підвищення попиту з боку населення на іноземну валюту додатково прискорювало девальваційні процеси на ринку", - написав він.

За його словами, загалом із початку цього року (на 5 квітня) гривня до долара девальвувала на 2,7%.

Водночас вагомим стримуючим фактором інфляції є стабільність обмінного курсу, який уже 1,5 роки зберігається на рівні 37-39 гривень за 1 долар, що сприяє стабілізації цін на імпортні товари.

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