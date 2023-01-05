Долар дорожчає: скільки коштує валюта в Україні 5 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 січня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,80 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 42,80 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 5 січня становить 38,7901 грн за євро (+0,2523 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Про те, чи очікувати на зміни офіційного курсу долара в 2023 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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