Долар дорожчає на початку тижня: що відбувається на готівковому валютному ринку України

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). НБУ найближчим часом не планує змінювати курс, який є запорукою цінової та фінансової стабільності.

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України останнім часом значно покращилася. Однак це не може бути приводом для надмірного оптимізму, оскільки війна продовжується.

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