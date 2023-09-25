Долар дорожчає на початку тижня: новий курс в обмінниках

Станом на ранок 25 вересня середній курс долара в Україні зріс на 10 копійок до 38,25 гривні, курс євро не змінився - 41,10 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,75 гривні, євро по 40,40 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року – 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 25 вересня складає 38,898 гривні за євро (+0,0036 гривні).

Курс долара

Нагадаємо,курс долара різко зріс на початку минулого тижня , піднявшись до максимуму, якого він досягнув у серпні - 38,60 гривень. Після цього курс почав падати, опустившись до рівня 38,15 гривні за долар.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив про бажаність послаблення гривні. Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. У бюджеті-2024 закладено курс 41,4 грн/долар .