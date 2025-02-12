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Долар дорожчає: обмінники виставили нові курси валют

Україна, Середа 12 лютого 2025 10:00
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Долар дорожчає: обмінники виставили нові курси валют Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 43,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро - по 42,805 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,59-41,62 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 12 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6696 гривень за 1 долар (+0,0760 грн).

Офіційний курс євро складе 43,0114 гривень за 1 євро (+0,1159 грн).

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