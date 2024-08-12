Долар дорожчає: курси в обмінних пунктах на початку тижня

Станом на ранок 12 серпня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,35 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 45,25 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,85 гривні, євро по 44,50 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,13-41,17 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 12 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1190 грн за 1 долар (+0,1264 грн). Курс євро становитиме 44,8855 гривень за 1 євро (+0,0765 грн).

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, курс долара до гривні коливатиметься відповідно до ринкових умов. При цьому НБУ Національний банк не допускатиме різких змін курсу.

"НБУ й надалі захищатиме курсову динаміку від різких рухів і одночасно забезпечуватиме коливання обмінного курсу в обидві сторони залежно від зміни ринкових умов", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, ситуація на валютному ринку стабілізувалася після дій центробанку у липні.