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Долар дорожчає, євро також: новий курс в обмінниках

Фото: обмінники трохи підвищили курс долара (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара в обмінних пунктах України станом на ранок 17 липня трохи зріс. Євро також додає у ціні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 17 липня середній курс долара у банках додав дві копійки та продається по 37,37 гривень. Курс євро піднявся ще на 10 копійок - до 41,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,87 гривень, євро - по 41,12 гривень. Долар продають по 37,28 гривень, євро - по 41,66 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 17 липня становить 41,0483 гривні за євро (+0,1902 гривні).

Таким чином, євро продовжує дорожчати та оновлювати історичні максимуми. Зазначимо, Нацбанк встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як обміняти старі долари у касі банку.

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