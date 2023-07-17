Долар дорожчає, євро також: новий курс в обмінниках

Станом на ранок 17 липня середній курс долара у банках додав дві копійки та продається по 37,37 гривень. Курс євро піднявся ще на 10 копійок - до 41,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,87 гривень, євро - по 41,12 гривень. Долар продають по 37,28 гривень, євро - по 41,66 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 17 липня становить 41,0483 гривні за євро (+0,1902 гривні).

Таким чином, євро продовжує дорожчати та оновлювати історичні максимуми. Зазначимо, Нацбанк встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.