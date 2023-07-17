Долар дорожчає, євро також: новий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України станом на ранок 17 липня трохи зріс. Євро також додає у ціні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 17 липня середній курс долара у банках додав дві копійки та продається по 37,37 гривень. Курс євро піднявся ще на 10 копійок - до 41,80 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,87 гривень, євро - по 41,12 гривень. Долар продають по 37,28 гривень, євро - по 41,66 гривень.
Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 17 липня становить 41,0483 гривні за євро (+0,1902 гривні).
Таким чином, євро продовжує дорожчати та оновлювати історичні максимуми. Зазначимо, Нацбанк встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як обміняти старі долари у касі банку.
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