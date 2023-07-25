Долар дорожчає, євро дешевшає: обмінники оновили курс

Станом на ранок 25 липня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 40,95 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 25 липня становить 40,5838 грн за євро (-0,0805 грн).

Скасування частини валютних обмежень

Раніше НБУ представив Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого курсу та валютної лібералізації. Вона передбачає, що лібералізація обмежень проводитиметься кілька етапів.

У НБУ заявили, що після скасування частини валютних обмежень різниця між офіційним та готівковим курсами збережеться на низькому рівні.

При цьому НБУ може перейти до гнучкого курсоутворення ще до закінчення війни, оскільки намітився суттєвий прогрес у керованості на валютному ринку, обсягах міжнародних резервів та зниженні інфляції.