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Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 17 березня

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Україна, П'ятниця 17 березня 2023 11:37
Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 17 березня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,90 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 41,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,25 грн (38,20 – 16 березня)
  • продаж – 38,90 грн (38,85 – 16 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,40 грн (40,30 – 16 березня),
  • продаж – 41,10 грн (41,00 – 16 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 16 березня),
  • продаж – 8,80 грн (8,80 – 16 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 17 березня становить 38,717 грн за євро (-0,6545 грн).

Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 17 березня

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку різко знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.

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