Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 17 березня
В обмінних пунктах України сьогодні, 17 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,90 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 41,10 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 38,25 грн (38,20 – 16 березня)
- продаж – 38,90 грн (38,85 – 16 березня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,40 грн (40,30 – 16 березня),
- продаж – 41,10 грн (41,00 – 16 березня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,30 – 16 березня),
- продаж – 8,80 грн (8,80 – 16 березня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 17 березня становить 38,717 грн за євро (-0,6545 грн).
Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку різко знизився в останні тижні, опустившись нижче за 40 гривень вперше з липня минулого року. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.
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