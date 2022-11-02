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Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 2 листопада

Фото: курс долара виріс на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 20 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 39,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,60 грн (39,35 – 1 листопада)
  • продаж – 40,45 грн (40,25 – 1 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,65 грн (38,55 – 1 листопада),
  • продаж – 39,70 грн (39,65 – 1 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 7,90 грн (7,90 – 1 листопада),
  • продаж – 8,40 грн (88,40 – 1 листопада) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 2 листопада становить 36,3474 гривні за євро (+0,1097 грн).

Нагадаємо, Кабінет міністрів покращив прогноз щодо курсу гривні до долара у 2023 році. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладено курс 45,8 гривні на кінець року.

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