Долар дешевшає: скільки коштує валюта в обмінних пунктах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 листопада середній курс долара в Україні знизився на 5 копійок до 37,75 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 41,05 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,25 гривні, євро по 40,35 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,03 -36,05 (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара. Долар дешевшає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 21 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0496 гривень за 1 долар (-0,0898 грн).

Курс євро становитиме 39,3986 гривень за 1 євро (+0,1404 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуація на валютному ринку цього тижня (20-26 листопада) не зазнає глобальних змін: співвідношення попиту та пропозиції стане головним фактором, який формуватиме курс міжбанку, а отже, готівкові курси формуватимуться "озираючи" на безготівковий ринок.

"Як і минулого тижня НБУ буде оперативно втручатися у разі виникнення якихось "складних" ситуацій, щоб запобігти небажаним змінам, а поточні (щоденні) коливання залишатимуться в межах 0,2 грн", - сказав він.