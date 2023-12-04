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Долар дешевшає на початку тижня: свіжі курси в обмінних пунктах

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 10:30
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Долар дешевшає на початку тижня: свіжі курси в обмінних пунктах Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Рішення НБУ скасувати обмеження на продаж валюти банками призвело до зближення готівкового та міжбанківського курсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 4 грудня середній курс долара в Україні впав на 10 копійок до 37,40 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 40,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 грн, євро по 40,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,46 -36,48 (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Офіційний курс на 4 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,4606 грн за 1 долар (+0,1071 грн). Курс євро становитиме 39,6582 гривень за 1 євро (-0,0653 грн).

Ринок після рішення НБУ

Національний банк України з 4 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку. Водночас курс на міжбанку дещо зріс, оскільки НБУ почав давати зміцнюватися долару по 10 копійок на день останніх пару днів. Таким чином, курси почали зближуватись.

Наприкінці 2023 року очікується зростання курсу долара через зростання бюджетних платежів та погіршення курсових очікувань населення та бізнесу.

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