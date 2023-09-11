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Долар дешевшає на початку тижня: актуальний курс в обмінниках

Фото: курс долара стабілізувався (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України коливається біля 38 гривень. Єдина європейська валюта коштує 41 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 11 вересня середній курс долара в Україні знизився на 5 копійок до 38,00 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 40,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,50 гривні, євро по 40,25 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 11 вересня становить 39,1247 гривень за євро (-0,0220 гривень).

Прогноз курсу

Нагадаємо, керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. Це краще ніж рік тому: на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар.

Аналітики компанії Dragon Capital прогнозують, що Національний банк може відмовитися від фіксованого курсу гривні до долара наприкінці 2023 року або на початку наступного.

Вони очікують на офіційний обмінний курс гривні на кінець 2023 року на рівні 36,6-37,5 грн/долар, порівняно з попереднім прогнозом 39 грн/долар, і прогнозують помірне послаблення до 41 грн/долар до кінця 2024 року.

 

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