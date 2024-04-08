Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси в обмінних пунктах

На ранок 8 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,30 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 42,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,80 гривень, євро по 42,15 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,85-38,89 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 8 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,8437 грн за 1 долар (-0,1764 грн).

Курс євро становитиме 42,091 гривень за 1 євро (-0,2575 грн).

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, з другої половини березня активізувалися витрати уряду України після суттєвого скорочення на початку року. Разом із вичерпанням ефектів від продажу валюти для сплати річних податків це вплинуло зростання попиту валюту.

"Як наслідок, гривня послабилася", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання - незагрозливими. НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, завдяки чому гривня зможе не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, як і було в попередні періоди, зазначили в центробанку.