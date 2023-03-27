Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют Україні на 27 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,30 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 27 березня становить 39,3076 грн за євро (-0,4589 грн).
Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку погіршилась. НБУ на 30% збільшив продаж із резервів до 495 млн доларів.
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