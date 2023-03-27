Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют Україні на 27 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,90 грн (38,00 – 24 березня)

продаж – 38,50 грн (38,55 – 24 березня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,60 грн (40,70 – 24 березня),

продаж – 41,30 грн (41,40 – 24 березня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,30 грн (8,30 – 24 березня),

продаж – 8,80 грн (8,80 – 24 березня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 27 березня становить 39,3076 грн за євро (-0,4589 грн).