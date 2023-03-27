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Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют Україні на 27 березня

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Україна, Понеділок 27 березня 2023 11:03
Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют Україні на 27 березня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,30 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,90 грн (38,00 – 24 березня)
  • продаж – 38,50 грн (38,55 – 24 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,60 грн (40,70 – 24 березня),
  • продаж – 41,30 грн (41,40 – 24 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 24 березня),
  • продаж – 8,80 грн (8,80 – 24 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 27 березня становить 39,3076 грн за євро (-0,4589 грн).

Долар дешевшає на початку тижня: актуальні курси валют Україні на 27 березня

Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку погіршилась. НБУ на 30% збільшив продаж із резервів до 495 млн доларів.

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