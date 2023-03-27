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Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют Украине на 27 марта

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 11:03
Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют Украине на 27 марта Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 38,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,90 грн (38,00 - 24 марта)
  • продажа - 38,50 грн (38,55 - 24 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,60 грн (40,70 - 24 марта),
  • продажа - 41,30 грн (41,40 - 24 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 24 марта),
  • продажа - 8,80 грн (8,80 - 24 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 27 марта составляет 39,3076 гривен за евро (-0,4589 грн).

Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют Украине на 27 марта

Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке ухудшилась. НБУ на 30% увеличил продажу из резервов до 495 млн долларов.

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