Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют Украине на 27 марта
В обменных пунктах Украины сегодня, 27 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 38,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,30 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,90 грн (38,00 - 24 марта)
- продажа - 38,50 грн (38,55 - 24 марта) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,60 грн (40,70 - 24 марта),
- продажа - 41,30 грн (41,40 - 24 марта) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 24 марта),
- продажа - 8,80 грн (8,80 - 24 марта) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 27 марта составляет 39,3076 гривен за евро (-0,4589 грн).
Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке ухудшилась. НБУ на 30% увеличил продажу из резервов до 495 млн долларов.
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