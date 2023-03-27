Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют Украине на 27 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 38,50 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 41,30 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 37,90 грн (38,00 - 24 марта)

продажа - 38,50 грн (38,55 - 24 марта) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,60 грн (40,70 - 24 марта),

продажа - 41,30 грн (41,40 - 24 марта) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,30 грн (8,30 - 24 марта),

продажа - 8,80 грн (8,80 - 24 марта) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 27 марта составляет 39,3076 гривен за евро (-0,4589 грн).