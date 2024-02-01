Долар дешевшає на початку місяця: обмінні пункти виставили нові курси

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 1 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 38,20 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 грн, євро по 41,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,55-37,59 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) різко знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 1 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5627 грн за 1 долар (-0,3119 грн). Курс євро становитиме 40,7067 гривень за 1 євро (-0,3778 грн).

Курс євро становитиме 41,0845 гривень за 1 євро (+0,0803 грн).

Валютні заощадження українців

Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Таким чином, зараз ця сума сягнула 120 млрд доларів.

Валюта (долар та євро) залишається основним засобом для заощаджень українців. Крім готівкової валюти, за даними НБУ на кінець 2023 року, бізнес тримає на валютних депозитах 364 млрд гривень, населення - 367 млрд гривень.

Обсяг усіх гривневих депозитів бізнесу становить 916 млрд гривень, населення - 712 млрд гривень, готівкова гривня поза банками - 716 млрд гривень.