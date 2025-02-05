Долар дешевшає: які курси в обмінних пунктах

Станом на ранок 5 лютого середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до - 41,85 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 43,55 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро по 42,85 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,68-41,71 грн/долар (купівля-продаж) - на 4 копійки нижчий порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Офіційний курс на 5 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7558 гривень за 1 долар (+0,0645 грн).

Офіційний курс євро складе 43,117 гривень за 1 євро (+0,2543 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Віталій Шапран, екс-член Ради НБУ, при поточній політиці НБУ курс долара у 2025 році знову зросте на 10%.

За його словами, через девальвацію населення і бізнес купують іноземну валюту "про запас", тому що НБУ ж не дає прогнозів курсу, чим тримає всіх у напрузі.