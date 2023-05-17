Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 17 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,65 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,25 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 17 травня становить 39,8104 гривні за євро (+0,0402 гривні).
Нагадаємо, курсові очікування в Україні покращали. Громадяни очікують, що курс протягом наступних 12 місяців буде нижчим за 40 гривень за долар.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.