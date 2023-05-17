Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 17 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,65 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,15 грн (37,20 – 15 травня)

продаж – 37,65 грн (37,70 – 15 травня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,55 грн (40,60 грн – 15 травня),

продаж – 41,25 грн (41,30 – 15 травня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,50 грн (88,50 – 15 травня),

продаж – 9,00 грн (9,00 – 15 травня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 17 травня становить 39,8104 гривні за євро (+0,0402 гривні).