Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 17 мая
В обменных пунктах Украины сегодня, 17 мая 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,65 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 41,25 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,15 грн (37,20 - 15 мая)
- продажа - 37,65 грн (37,70 - 15 мая) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,55 грн (40,60 грн - 15 мая),
- продажа - 41,25 грн (41,30 - 15 мая) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,50 грн (88,50 - 15 мая),
- продажа - 9,00 грн (9,00 - 15 мая) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 17 мая составляет 39,8104 гривен за евро (+0,0402 гривен).
Напомним, курсовые ожидания в Украине улучшились. Граждане ожидают, что курс в течение следующих 12 месяцев будет ниже 40 гривен за доллар.
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