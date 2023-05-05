Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 5 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 травня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,75 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 41,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 5 травня становить 40,4942 грн. за євро (+0,1243 грн.).
Офіційний курс євро збільшився до максимуму в історії.
Нагадаємо, у квітні попит на валюту впав. Українці скоротили купівлю доларів у банках у два рази.
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