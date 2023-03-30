Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 30 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 38,15 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 40,90 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 30 березня становить 39,6989 грн за євро (+0,0878 грн).
Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко не бачить валютних ризиків в Україні цього року, оскільки завдяки підтримці партнерів попит та пропозиція валюти виглядають стабільно.
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